As 15 prefeituras do Alto Uruguai Catarinense já sabem quando vão receber do Aporte Financeiros os Municípios. Conhecido como AFM, foi confirmado através de Medida Provisória pelo Governo Federal e será depositado na conta das Prefeituras ainda no mês de dezembro. Em todo o país, serão R$ 2 bilhões. Desse montante, R$ 78 milhões serão destinados para os municípios de Santa Catarina.

Os municípios de Arabutã, Alto Bela Vista, Ipira, Ipumirim, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Paial, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco e Xavantina vão receber cada um R$ 146.410,52.

Já a prefeitura de Irani ficará com um valor um pouco maior, R$ 195.214,03; Seara, vai abocanhar R$ 292,821,05 e Concórdia com o maior valor, com R$ 634.445,60.