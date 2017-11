Somente um agente de Polícia Civil virá para Concórdia. O profissional faz parte da turma de 195 agentes que foram formados durante a segunda-feira, dia 27, na Capital do Estado. Passam a ficar à disposição do setor de segurança pública 138 agentes e 57 deleegados.

Todos esses formados irão atuar em 30 delegacias regionais e nas diretorias de polícia. Conforme o Governo do Estado, o critério para a distribuição dos profissionais levou em conta os números da criminalidade.



Grande Florianópolis: 23 agentes e 10 delegados;

Região de Joinville: 14 agentes e 6 delegados;

Região de Blumenau: 14 agentes e 4 delegados;

Região de Itajaí: 9 agentes e 3 delegados;

Região de Tubarão: 1 delegado;

Região de Criciúma: 6 agentes e 1 delegado;

Região de Rio do Sul: 6 agentes;

Região de Lages: 2 agentes e 2 delegados;

Região de Mafra: 1 agente e 1 delegado;

Região de Caçador: 4 agentes e 1 delegado;

Região de Joaçaba: 1 agente;

Região de Chapecó: 12 agentes e 2 delegados;

Região de São Miguel do Oeste: 6 agentes e 1 delegados;

Região de Concórdia: 1 agente;

Região de Jaraguá do Sul: 2 agentes e 2 delegados;

Região de Xanxerê: 4 agentes e 2 delegados;

Região de Brusque: 6 agentes e 2 delegados;

Região de Laguna: 4 agentes e 3 delegados;

Região de Araranguá: 5 agentes e 1 delegado;

Região de Ituporanga: 1 delegado;

Região de São Bento do Sul: 1 delegado;

Região de Canoinhas: 1 agente;

Região de Porto União: 1 agente;

Região de Curitibanos: 1 delegado;

Região de Videira: 2 agentes e 1 delegado;

Região de Campos Novos: 3 agentes e 1 delegado;

Região de São Joaquim: 2 agentes e 1 delegado;

Região de São Lourenço do Oeste: 2 delegados;

Região de Balneário Camboriú: 9 agentes e 3 delegados;

Corregedoria da Capital: 3 delegados;

Corregedoria Sul: 1 delegado.