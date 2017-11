Foto: Arquivo - Esta será a primeira mudança na fotografia do atual governo municipal.

Carlos Bonn sai do Desenvolvimento Econômico. Vaga será ocupada por Wágner Simioni. Novidade é Daniel Faganello.

Primeira mudança no primeiro escalão da Prefeitura será oficializada nesta terça

Acontece na manhã desta terça-feira, dia 28, o ato de posse dos novos secretários do governo Pacheco e Massocco. O ato será às 10h na sala de reuniões do gabinete do prefeito de Concórdia.



Esta será a primeira troca no primeiro escalão da Prefeitura de Concórdia. Conforme anunciado pela Rádio Aliança, ainda na última semana. O atual secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Bonn, deixa a função para se dedicar a iniciativa privada. Em seu lugar assume o engenheiro Wágner Simioni, que está ocupando o cargo de secretário Municipal de Urbanismo e Obras. Para esta pasta, o engenheiro Daniel Faganello, será nomeado.