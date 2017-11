Nesta terça-feira, 28, o governo do Estado e CASAN entregam a Ordem de Serviço que autoriza o início das obras de implantação do Sistema Integrado de Esgotamento Sanitário (SES) dos municípios de Piratuba e Ipira, no Oeste do Estado.



A solenidade está marcada para as 17h30min, no anfiteatro do Centro de Eventos, na Rua Florianópolis 246, bairro Balneário, e contará com as presenças do governador Raimundo Colombo e do presidente da CASAN, engenheiro Valter Gallina, além de autoridades locais.



O investimento total de R$ 11 milhões será viabilizado com recursos captados junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e prevê 12 meses implantação do sistema. As obras serão executadas pela CFO (Construtora Fonseca e Oliveira Ltda).



Em Piratuba serão executadas 468 ligações domiciliares, que vão beneficiar uma população de 3.843 habitantes, proporcionando uma cobertura de coleta e tratamento de esgoto de 61,6% para a cidade. As obras incluem rede coletora com 9.948 metros de extensão e mais 2.900 metros em emissários terrestres. Também serão construídas três estações elevatórias.



A nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Sistema Integrado será instalada em território de Piratuba, com capacidade para tratar até 15 litros de esgoto por segundo. Ipira terá 256 ligações domiciliares e uma rede coletora de 4.932 metros, mais emissários terrestres com 1.103 metros de extensão, além de duas estações elevatórias – obtendo uma cobertura, nesta primeira etapa, de 29,4% em coleta e tratamento de esgotos.



Os recursos direcionados a cidades do Oeste integram o Plano de Investimentos em desenvolvimento na CASAN, que prevê um total de R$ 1,6 bilhão aplicado apenas em esgotamento sanitário.

A Casan está implantando Sistemas de Esgotamento Sanitário em 30 municípios. A meta é levar Santa Catarina a um dos primeiros lugares do ranking de saneamento ainda neste governo ou, no mais tardar, até 2019. No início da década o Estado ocupava a indesejada 23ª colocação neste ranking e vai chegar ao final deste Verão já na 13ª posição.



Dentro da mesma meta, nesta segunda-feira a CASAN está entregando à população de Braço do Norte a rede de coleta e a estação de tratamento de esgoto implantadas nessa cidade.

(Fonte: Gerência de Comunicação Social da Casan).