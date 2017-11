Futsal Joni Gool e Futsal Moleque iniciam nesta terça-feira a decisão do Estadual Sub-16. As duas equipes iniciam a briga pelo título na cidade de São Miguel do Oeste.



A partida de volta acontecerá na cidade de concórdia no próximo sábado(02/12).



A equipe do Joni Gool chega a grande final ao eliminar nas semifinais a equipe do Jaraguá Futsal vencendo os dois jogos. Já o Futsal Moleque eliminou nas semifinais a equipe da Apach/CRC de Chapecó também vencendo os dois jogos.



A equipe do Joni Gool chega a sua segunda decisão do Sub-16. No ano passado, a equipe ficou com o vice campeonato ao ser derrotado pela AABB Joaçaba.

A partida de ida acontece nesta terça-feira ás 20hs no ginásio do Joni Gool.

(Fonte: Ascom/LCF)