O domingo foi de semifinais na primeira Copa Integrar de Futebol de Campo. A AARP de Piratuba foi até Peritiba enfrentar o Inter e o jogo terminou em 1 a 1. Já em Ipira, o Nacional B recebeu o CER União de Alto Bela Vista e os visitantes venceram por 2 a1.

No próximo domingo os finalistas serão conhecidos. O Inter e a AARP se enfrentam no campo da Associação Atlética e precisam da vitória para passar de fase. Já o CER União e o Nacional jogam em Alto Bela Vista, na sede do União, e o time da casa tem a vantagem do empate.

As duas partidas estão marcadas para iniciar às 16h. Dirigentes estão avaliando as possibilidades de mudar para as 17h.