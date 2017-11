Uma menina de nove anos relatou que foi vítima de abuso, praticado pelo próprio tio, na noite do último sábado, dia 25, na comunidade de Linha Rui Barbosa, interior de Seara. O fato teria acontecido por volta de 20h.

De acordo com as informações da criança, o tio, de 41 anos, teria a chamado para um quarto na residência. Ao perceber que ele tentava o abuso, ela pensou em fugir, mas o agressor teria a segurado pelo braço. Ainda, segundo o Boletim de Ocorrência, outra criança estava no imóvel e acabou entrando no quarto e viu o tio e a criança vestindo as roupas.

A PM foi informada e esteve na residência. A vítima chorava ao relatar os fatos aos policiais. Ela, a outra menina, uma responsável e o possível agressor foram encaminhados à Delegacia para prestar esclarecimentos. Vítima e autor também foram conduzidos ao hospital para realizar exames.

O Conselho Tutelar de Seara já acompanha o caso e também está tomando as providências cabíveis.