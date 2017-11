Uma perseguição policial terminou com uma colisão e a apreensão de um veículo carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai. O fato foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (27). Segundo informações, um Vectra com placas MHU-0743 de Joinville teria tentado fugir da abordagem da Polícia Rodoviária Federal.

A partir daí teve início a perseguição que continuou na parte urbana do município de Catanduvas e terminou com o Vectra colidindo contra um carro que estava estacionado na rua Nereu Ramos, bairro Sayonara, que fica às margens da rodovia federal, e derrubando parte do muro de uma residência.

O condutor foi preso. No Vectra há diversos pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. A Polícia Militar prestou auxílio na ocorrência. O Vectra será removido pelo guincho e a carga será encaminhada à Receita Federal de Joaçaba para contagem. O condutor foi levado para a delegacia de polícia para os procedimentos.



Fonte: Michel Teixeira Notícias