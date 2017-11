Certame aconteceu no fim de semana, no Parque de Exposições.

Cerca de R$ 520 mil. Esse foi o resultado do Leilão de Gado Geral, que foi realizado no último sábado, dia 25, no Parque de Exposições. O valor foi arrecadado com a venda de 375 animais que estavam nas mangueiras. A expectativa inicial era de arrecadar aproximadamente R$ 600 mil, com a venda de 500 animais. Uma parte não foi colocada à venda.

Conforme a Associação dos Criadores de Bovinos do Alto Uruguai Catarinense, o próximo leilão será no dia 24 de março de 2018.