Uma Biz com placa MFP 4412 foi furtada na tarde do último sábado, dia 25, no Distrito de Tamanduá, Concórdia. De acordo com as informações relatadas no Boletim de Ocorrência, a moto teria ficao sem gasolina e por isso a proprietária estacionou próximo a uma guarita. Ao retornar, no domingo, para abastecer e pegar a Biz, ela não estava mais no local.

Segundo as informações repassadas à Polícia, após ficar sem combustível a condutora voltou a Concórdia de carona. No domingo, ao perceber que a moto tinha sido furtada, ela pediu aos moradores próximos se haviam percebido algo. Algumas pessoas contaram que viram um homem carregando a moto em uma caminhonete.

A placa desta caminhonete teria sido anotada. Outras características também foram repassadas à proprietária. As informações já estão com a Polícia.