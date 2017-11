Sub-20 da ACF vence Luis Alves na primeira partida da semifinal do Catarinense

Neste domingo (26) a equipe sub-20 da ACF/FMEC deu um importante passo rumo a final do campeonato catarinense da categoria, após sair perdendo virou a partida e conquistou a vitória por 6 a 2 no Centro de Eventos.[



Já sabendo da qualidade do adversário, o técnico Thomé e atletas intensificaram os treinos e a organização tática para uma grande partida, digna de semifinal de campeonato. Logo nos primeiros segundos de partida a equipe concordiense foi surpreendida por um ataque adversário de velocidade e precisou marcar a primeira falta da partida, na cobrança ensaiada Grigor abriu o placar para a equipe de Luis Alves. Sem perder o controle e com paciência logo aos 2 minutos Toni empatou a partida, e aos 13 minutos Mazetto ampliou e virou o placar, levando a vantagem para o vestiário.



Na etapa complementar a equipe da ACF/FMEC balançou as redes em mais quatro oportunidades, com Toni, 2 gols de Fernando e um de Arthur, os adversários ainda descontaram com Felipe.



No domingo (03) será disputada a segunda partida da semifinal em Luis Alves, às 17h no Gin. Frederico Guilherme Schwanke, em caso de vitória ou empate no tempo normal a ACF/FMEC estará classificada para a final.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)