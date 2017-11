Um revólver foi furtado de estabelecimento comercial, em Concórdia, durante o fim de semana. O fato foi registrado na Central de Polícia Civil de Concordia, na tarde do sábado, dia 25.

Conforme a pessoa que fez a comunicação, o revólver estava guardado debaixo de uma gaveta, embaixo de uma máquina do caixa do supermercado. O furto ocorreu por um rapaz, enquanto que o atendente do caixa auxiliava uma outra pessoa na compra de um produto. Acredita-se que o suposto cliente seja comparsa do ladrão da arma.

A vítima relata, que um rapaz entrou na loja e pediu por materiais de encanamento. Ela deixou o caixa e foi auxiliar o rapaz na busca pelos produtos, que estavam nos fundos da loja. Nesse meio tempo, uma outra pessoa entrou no estabelecimento e apanhou o revólver, que estava no local. A ação foi percebida pela comerciante e nisso o suposto cliente também deixou o local, sem levar o material de encanamento. A ação foi confirmada através das câmeras de monitoramento.