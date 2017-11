Contrato de locação da nova sede do IGP está programada para hoje

Está marcada para esta segunda-feira, dia 27, a assinatura do contrato de locação do novo espaço que abrigará de forma provisória do Instituto Geral de Perícias, em Concórdia.

O IGP ficará em um imóvel, localizado na rua João Suzim Marini. Neste local, serão desenvolvidos todos os serviços que já são realizados, mais o setor de identificação, que hoje atende junto a Delegacia Regional de Polícia.



Por outro lado, o setor de necrópsia, do Instituto Médico Legal, continuará funcionando no atual endereço, na Oswaldo Zandavalli, atrás da unidade sanitária central.



A expectativa é que o atendimento nesse novo local inicie em 2018.