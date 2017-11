Três pessoas foram detidas por furto em estabelecimento comercial em Concórdia. O fato foi registrado na última sexta-feira, dia 24. A PM chegou ao caso através de denúncia.

Conforme a PM, a guarnição fez rondas nas proximidades e localizou três pessoas sentadas em frente ao Banco do Brasil. A polícia percebeu que um homem, de iniciais, E.J.T, de 35 anos, teria soltado um pacote plástico, com 19,6 gramas de maconha.

Em busca pessoal em outras duas femininas, de iniciais A.R.M, de 22 anos e uma adolescente de 15, várias peças de roupas que foram furtadas de lojas no centro.

As vítimas reconheceram os envolvidos e as peças de roupas que estavam com eles. Todos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.