Uma pessoa ficou levemente ferida em uma colisão entre carro e carreta na BR 153, no trevo de acesso a SC 390, em Concórdia, no fim da tarde deste domingo, dia 26. Apesar da violência da batida e do veículo de passeio ser arrastado para fora da rodovia, os ocupantes não sofreram ferimentos graves.



A batida envolveu uma carreta Scania, de Santo Ângelo-RS, e um Gol, de Ipira. O motorista do veículo de passeio, de 51 anos, teve leves escoriações no braço direito. Junto com ele estava uma idosa, de 80 anos, que não se feriu, mas precisou ser conduzida para atendimento médico no Hospital São Francisco, em função do susto que o acidente provocou.



Conforme o montorista do veículo, ele pegou a direita da pista, na BR 153, para acessar a rodovia estadual. "Atrás de mim tinha três caminhões, percebi os dois primeiros e não percebi o terceiro. Quando os dois passaram, atravessei na rodovia e houve a batida com a terceira carreta". Com a força do impacto, o carro parou fora da via.