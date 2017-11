Um deles foi no contorno viário norte, em Concórdia.

Dois acidentes com danos materiais nas rodovias da região

A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia atendeu a dois acidentes com danos materiais durante o sábado, dia 25. O primeiro deles aconteceu por volta das 11h20 na SC 155, próximo do Termas Itá. Foi uma colisão entre um Corola e uma motocileta, ambos com placas de Itá. Na moto estava um homem de 72 anos, que não se feriu.

O segundo foi por volta das 17h25, no contorno viário norte de Concórdia, na rótula para Lajeado dos Pintos. Envolveu um Fiat Tipo, de Concórdia. Foi uma saída de pista, seguida de choque em barranco. O motorista, de 25 anos, não se feriu.