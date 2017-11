Motociclista foi atendido, queixando-se de dores no tórax.

Um motociclista ficou ferido em uma colisão entre carro e moto, na tarde deste domingo, dia 26, em Concórdia. O acidente foi no cruzamento das ruas Oswaldo Zandavalli com a Guilherme Helmuth Arendt.



Envolveram-se na batida um Polo, placas de Concórdia e uma motocicleta, também do município. O condutor da moto, de 21 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e Samu, com dores no tórax. Ele foi encaminhado para o Hospital São Francisco para avaliação médica.