A Embrapa Suínos e Aves venceu a 7ª edição do Prêmio Stemmer Inovação Catarinense na categoria instituição inovadora. A entrega da premiação foi no último dia seis, na Fiesc em Florianópolis, com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, e do governador Raimundo Colombo. O prêmio é oferecido pelo governo estadual por meio da Fapesc, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina.





A Embrapa concorreu com o abatedouro móvel, uma unidade itinerante com equipamentos para abate de animais em três modelos: suínos e ruminantes, aves e pescado. O abatedouro móvel está adequado às particularidades produtivas e à legislação sanitária e ambiental do Brasil. A tecnologia foi desenvolvida em parceria com a empresa Engmaq, de Peritiba, com apoio da Fapesc, Cidasc e Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia.





“Para nós da Embrapa Suínos e Aves é uma honra receber este prêmio. O desenvolvimento do equipamento só foi possível porque envolveu diferentes atores, como a Embrapa, com sua competência em tecnologia agropecuária e sanidade, a empresa Engmaq, com competência de engenharia e gestão, a Fapesc, como financiadora, e a Cidasc e o Instituto Federal Catarinense, Campus de Concórdia, como apoiadores. Acreditamos que este é um exemplo a ser seguido de inovação aberta e parceria com as cadeias produtivas e as empresas de base tecnológica dialogando com as necessidades da sociedade”, disse o chefe adjunto de Transferência de Tecnologia, pesquisador Marcelo Miele, que recebeu o prêmio representando a Embrapa.





Além da Embrapa, o prêmio contemplou empresas, instituições e protagonistas da inovação em outras quatro categorias.

(Fonte: Lucas Scherer Cardoso/Ascom/Embrapa);