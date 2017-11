O SERC 25 de Julho de Arabutã conquistou o título de campeão da Série B do Campeoanto Municipal de Arabutã. Na tarde deste sábado, o troféu de campeão veio com um empate em 2 a 2 com Sempre Alegre, de Costa e Silva, no campo da comunidade de Costa e Silva. Como havia vencido por 1 a 0, no jogo de ida, acabou ficando com o título.



O SERC 25 de Julho começou a construir o título ainda no primeiro tempo, quando abriu 2 a 0, com gols de Caniggia e Fábio. O time da casa buscou o empate na reta final da segunda etapa e precisava de mais um gol para, pelo menos, levar para os pênaltis, mas não conseguiu.



Mesmo com muita chuva, um bom publico compareceu em Costa e Silva para prestigar o jogo.