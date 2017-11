O goleiro João Ricardo Riedi conquistou, junto com o América-MG, o título da série B do Campeonato Brasileiro. O troféu de campeão foi obtido com uma vitóriasobre o CRB por 1 a 0, na tarde deste sábado, dia 25, no Independência. O único gol da partida foi marcado por Rafael Lima, ex-Chapecoense.

João Ricardo, 29 anos, é natural de Mariano Moro-RS. No início da carreira, em 2008, ele passou pelo Concórdia Atlético Clube. Depois passou pelo Brusque, Goiânia, Marcílio Dias, Paysandu, Veranópolis, Icasa e Paraná.