Quatro pessoas ficaram feridas em uma colisão entre carro e caminhão no começo da tarde deste sábado, dia 25, em Concórdia. O fato foi registrado na estrada entre as comunidades de Linha São Paulo e Canavese. A batida ocorreu um pouco para baixo da estação de captação de água da Casan, em uma curva.

Na colisão, envolveu-se um Mercedes Atego, placas de Arabutã, que transporta leite. O motorista não se feriu. Já no Gol, placas de Concórdia, havia quatro pessoas e todas foram socorridas com ferimentos leves e escoriações. O caminhão fazia sentido Linha São Paulo e o Gol estava no trajeto oposto. Com o impacto, o veículo de passeio parou às margens da rodovia e por pouco não desceu um barranco.

O acidente mobilizou a ambulância do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e o Samu. Todas as vítimas foram atendidas.