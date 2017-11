Um aparelho lava-jato, ferramentas e dois botijões de gás. Esse é o resultado do assalto, seguido de fuga, troca de tiro com a PM e prisão, ocorrido na tarde da sexta-feria, dia 24. A ação criminosa foi em uma residência em Rio Branco Itá. A informação foi confirmada pela Polícia Militar de Concórdia, no fim da noite da sexta.

O crime foi praticado por dois homens, que depois fugiram em um veículo Gol, placas de Nonai-RS. Os dois ocupantes fugiram para o mato e um deles foi capturado, ao se deparar com a PM e pular no lago. Trata-se de S.B, de 25 anos, natural de Chapecó, que foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Itá.

Dentro do veículo, foram achados dois revólveres, marca Taurus, calibre 38 e uma espingarda, além de munições e ferramentas.