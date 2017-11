Nesta sexta-feira, 24, nas dependências do 20° Batalhão da Polícia Militar de Concórdia, aconteceu a solenidade de promoção de Praças da Polícia Militar de Santa Catarina e entrega da premiação “Destaquem Valorem”. Na ocasião o comandante do 20° Batalhão, Coronel PM Sérgio Rogério Silva de Vargas, recepcionou as autoridades, convidados, familiares e imprensa.

O objetivo da premiação “Destaquem Valorem” foi prestar o reconhecimento aos policiais que se dedicaram a atividade operacional, com base e quesitos avaliados semanalmente. Este programa foi instituído pelo comando geral, no ano de 2011. Já a promoção de praças da Polícia Militar de Santa Catarina, representa o cumprimento de uma norma regulamentar que significa uma manifestação de prestígio e de consideração aos oficiais e praças que ora foram promovidos. A promoção se reveste de singular importância para as instituições militares e para a vida pessoal de cada policial, pois, permitem galgar postos ou graduações, indispensáveis para o sucesso profissional.

Na oportunidade o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Wagner Bee acompanhou a solenidade e destacou o valoroso trabalho dos policias na região, visando comprometimento com a segurança pública do nosso estado.

O comandante Coronel PM Sérgio Rogério Silva de Vargas, enalteceu o reconhecimento da população em relação a toda equipe da corporação e enfatizou que todos trabalham com referência de profissionalismo, postura, responsabilidade e disciplina.

Neste dia, estão sendo promovidos em todo o Estado de Santa Catarina 201 praças e sete oficiais da Policia Militar.