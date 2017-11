A Polícia Civil de Concórdia apreendeu mais quatro veículos com sinais de adulteração de sinal identificador, dentro da Operação Transformers. Conforme informações, três deles tinham registro de furto ou roubo.

A ação foi desencadeada pela Polícia Civil e IGP em uma empresa, localizada na Tancredo de Almeida Neves, no bairro São Cristóvão. Neste local foram achados um caminhão VW/17.250, com as etiquetas refletidas falsificadas, com vestígios de limagem de chassi, furtado em Vitorino/PR; um caminhão Ford/Cargo, com etiquetas refletidas falsificadas, com vestígios de limagem de cahssi, furtado em Flores da Cunha/RS; e caminhão Agrale/7500 TD, com sinais de adulteração do número do motor e ausência da plaqueta com a gravação de séria do motor. Os veículos foram recolhidos e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil. Um novo Inquérito Policil será apurado para apurar o furto desses veículos.

Ainda conforme a DIC/Fron, em outra empresa, situada na rua Tancredo Neves, um outro caminhão foi localizado. caminhão Iveco/Stralis 600S44T, com vestígios de supressão no chassi, com as etiquetas refletivas falsificadas, furtado em Bento Gonçalves/RS. Este também foi recolhido e está junto a Delegacia de Polícia.

Conforme a Polícia Civil, somando-se as apreensões no último dia oito, em que foram recolhidos cinco automóveis, com as de hoje em que foram apreendidos quatro caminhões o valor total gira em torno de aproximadamente R$ 600 mil.

A Operação Transformers, deflagrada no começo deste mês também resultou na prisão de quatro pessoas.