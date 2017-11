A Caixa Econômica Federal anunciou que vai realizar na próxima terça e quarta-feira (28 e 29), atendimento com horário ampliado nas duas agências da cidade de Concórdia (SC). Segundo o gerente regional, Carlos Alberto Bonin, o atendimento vai até às 16 horas e visa atender com exclusividade os clientes que queiram negociar suas dívidas atrasadas. "As equipes das agências Concórdia e Imigrantes de Concórdia estão preparadas e treinadas para atender bem e analisar todas as propostas que os clientes fizerem para quitação com desconto ou para renegociação das dívidas atrasadas, tanto de pessoas físicas, quanto de empresas", diz o gerente. A ação também conta com o apoio e suporte do PROCON local.





Atendimento especial na região - A CAIXA vai realizar atendimento especial na próxima terça e quarta-feira (28 e 29) em todas as suas 36 agências do oeste catarinense visando a regularização de dívidas atrasadas. Em algumas cidades o horário de atendimento será ampliado. Na maioria delas há apoio de entidades como PROCON, CDL, SPC, com a intenção de ajudar os devedores a reorganizar suas finanças e colocar as contas em dia. As agências terão equipes especializadas e treinadas para atender os clientes pessoa física e pessoa jurídica com crédito em atraso há mais de 360 dias, que poderão regularizar suas dívidas, com condições especiais como desconto para pagamento à vista, entre outras.





"A CAIXA vai analisar cada caso e propor as melhores alternativas para regularizar as pendências junto à instituição, informa a superintendente regional, Maria Claudia Sakai. "A intenção é manter o cliente ativo e em condições de adimplência junto ao mercado", afirma.





Para se habilitar, basta que o devedor vá até uma agência da CAIXA portando documento de identidade ou o cartão do CNPJ da empresa.





Negociação de dívidas - A regularização de contratos em atraso estará disponível com descontos especiais em toda a rede da CAIXA até o dia 28/12/2017. Poderão participar clientes Pessoa Física e Jurídica que possuam contratos comerciais e habitacionais em atraso, incluindo cartões de crédito CAIXA, com descontos significativos para pagamento à vista e condições especiais de renegociação. Para mais informações, o cliente pode ligar para o número 0800 726 8068, opção 8, acessar o site www.caixa.gov.br ou se dirigir a qualquer agência do estado com documento de identificação e CPF e verificar se seu contrato está enquadrado na campanha.

(Fonte: Ascom/Superintendência da Caixa Econômica Federal)