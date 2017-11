A Assembleia Legislativa aprovou uma solicitação do deputado Neodi Saretta, pedindo o reforço no efetivo da Polícia Militar para Piratuba. No documento, que foi encaminhado ao Secretário de Estado da Segurança Pública, Saretta explica que, muitas vezes, apenas dois policiais trabalham por turno. O município é turístico e tem registrado aumento na criminalidade. “ É sabido que no mês de dezembro será concluído o curso de formação de novos policiais militares, sendo assim, faz-se necessário o encaminhamento de policiais militares a fim de reforçar o efetivo do município”, destaca Saretta.

(Fonte: Susana Rigo/Ascom/Deputado Saretta)