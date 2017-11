Reviravolta na série A do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. A equipe do Boa Esperança está eliminada da série A do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia, por escalação de atleta irregular. A decisão foi proferida pela Comissão Disciplinar do Campeonato, durante julgamento, na noite da quinta-feira, dia 24. Com isso, o Planalto é o semifinalista da competição e vai enfrentar o Sede Brum na briga pela final.

O objeto do julgamento foi a representação do Planalto contra a equipe do Boa Esperança. A alegação é de que o atual campeão do Interiorano teria atuado com atleta irregular no primeiro jogo das quartas de finais entre as duas equipes. Conforme a denúncia que chegou a Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, o jogador teria transferido o Título de Eleitor para Ipumirim, contrariando o regulamento da competição, que determina que todos os atletas estejam com o domicílio eleitoral em Concórdia para disputar o campeonato.

No confronto entre as duas equipes, o Boa Esperança havia conquistado a classificação com duas vitórias sobre o Planalto.

O atleta em questão pegou suspensão de mais de 300 dias.

O Boa Esperança tem prazo até a próxima terça-feira, dia 28, para recorrer em segunda instância.

(Com informações do repórter André Krüger)