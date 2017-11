Uma colisão entre dois veículo foi registrada na tarde desta sexta-feira, dia 24, na BR-282 em Ponte Serrada. O acidente, ocorrido pouco antes das 15 horas, foi atendido pelas equipes de resgate do município.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um VW Fusca modificado - girico - com placas de Ponte Serrada acabou atingido por uma GM Montana de Chapecó, ao tentar acessar a rodovia.





O condutor da Montana não conseguiu desviar e acabou batendo, indo parar em um matagal às margens da pista. Os dois ocupantes do veículo foram atendidos pelos bombeiros, mas não sofreram ferimentos e dispensaram o encaminhamento médico.





Ainda conforme os bombeiros, o motorista do Fusca teria sido ejetado para fora do veículo durante a colisão. Ele foi atendido pela equipe do Samu.

(Fonte:Oeste Mais/Via André Krüger)