Um homem foi preso após praticar assalto no interior de Itá, na tarde desta sexta-feira, dia 24. O mesmo foi detido após tentar fugir da Polícia Militar, tentando atravessar a nado o lago da Usina Hidrelétrica de Itá. Um outro suspeito está foragido.



Conforme informações, a dupla teria cometido assalto em residência, na comunidade de Rio Branco, armados com um revólver calibre 38. Após o crime, ambos teria fugido pela rodovia, utilizando um Gol, cor prata, placas de Nonoai. A PM foi chamada e conseguiu localizar o veículo e houve perseguição. O carro foi abandonado e os dois se embrenharam na mata.



Enquanto realizava buscas no mato, uma das guarnições se deparou com um dos suspeitos e houve troca de tiros. O suspeito tentou fugir, pulando no lago, mas foi capturado pelos policiais. O outro comparsa continua foragido. De acordo com informações da PM, o mesmo estaria usando uma camiseta branca.

O helicóptero do SAER, de Chapecó, também auxilia nas buscas. De acordo com a PM, dentro do Gol foram encontradas duas armas, sendo uma espingarda e outro revólver.