Primeiro jogo entre as duas equipes será no próximo dia 28.

A Associação Concordiense de Futsal vai enfrentar o Tubarão pela semifinal da Divisão Especial do Campeonato Catarinense. O primeiro jogo entre as duas equipes será na próxima terça-feira, dia 28, no Sul de Santa Catarina. O da volta está inicialmente marcado para o dia cinco de dezembro, no Centro de Eventos.

A ACF venceu nas quartas de finais o Blumenau, por 5 a 1. Já o Tubarão goleou o São Lourenço do Oeste, por 8 a 2, na casa do adversário.

(Com informações do repórter André Krüger).