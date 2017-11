Ângelo Spricigo na quarta colocação no Troféu Beto Carrero de Turismo

Ângelo Spricigo ficou na quarta colocação no Troféu Beto Carrero, na categoria Personalidade Turística. O resultado final foi divulgado nos últimos dias pela Santur. Ele foi um dos mais votados em enquete promovido pela Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esportes, com 184 votos. A avaliação final feita pela Santur e pelo Conselho Estadual de Turismo.

Por outro lado, Piratuba ficou na terceira colocação neste mesmo troféu, na categoria Município Turístico, com 329 votos. Já Concórdia, ficou na quinta colocação, com 184 votos.

Na categoria Empreendimento Turístico, o Parque Termal Piratuba ficou na segunda colocação, com 317 votos. Já o Museu Ângelo Spricigo ficou na quarta colocação, em Santa Catarina, com 165 votos.

Ao todo, 8.602 pessoas participaram da enquete da Santur.

O Troféu Beto Carrero de Excelência no Turismo visa premiar personalidades, cidades e empreendimentos que são voltados para o turismo no estado.

Na primeira etapa, por votação popular, via internet, foram indicados os seis primeiros colocados nas três modalidades, que são personalidade, município e empreendimento turístico do ano. Essa etapa ocorreu entre os dias 11 de outubro e cinco de novembro.