As assinaturas de termos de repasse de recursos e cessão de uso de máquinas e equipamentos às Associações de Agricultores do município foram realizadas na manhã de sexta-feira, dia 24, na Prefeitura. O prefeito Rogério Pacheco e o vice Edilson Massocco receberam os representantes das 21 associações que serão beneficiados com R$ 602 mil.

Os valores serão repassados em duas parcelas, uma agora e outra em março de 2018, sendo de R$ 301 mil cada. Quanto ao maquinário, já está de posse das associações, mas precisava da legalização da cessão, pois o termo havia vencido no fim do ano passado. A demora na liberação da documentação se deve a necessários ajustes para atender a Lei federal 13.019, que alterou muitas questões relacionadas a convênios e repasses. Com tudo ajustado, inclusive levantamento completo de todos os itens, que estavam de posse das associações, a Secretaria de Agricultura, liberou a documentação que autoriza a cessão de uso do maquinário, que deve ser renovado em alguns casos.

Pacheco destacou que em 2017 a Administração Municipal precisou cumprir o orçamento estabelecido pela administração passada, mas que os recursos disponíveis para a agricultura em 2018 serão maiores. O incremento será de R$ 1,4 milhão, passado de pouco mais de R$ 6 milhões, para R$ 8 milhões no próximo ano.

O vice-prefeito, Edilson Massocco, comentou que a agricultura representa aproximadamente 70% da movimentação econômica do município e que por isso, precisa receber a devida atenção. “Além do incremento no orçamento, pretendemos também em breve iniciar os asfaltamentos rurais e ampliar incentivos, como já aprovado na Câmara de Vereadores, quanto as horas máquinas, que também podem ser substituídas por cargas de brita, se assim o agricultor entender como melhor opção”, complementou o vice.

Fonte: Edila Souza / Ascom Prefeitura de Concórdia