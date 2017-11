Professores, servidores, alunos e pais vão eleger neste sábado os novos diretores para as escolas municipais de Concórdia. A votação vai iniciar às 8h e a previsão de término é 15h.

Estão concorrendo ao cargo de gestor 33 professores. Das 24 unidades, haverá disputa em oito. Apenas na EBM Melvin Jones, no bairro Santa Cruz, não houve inscritos.

Conforme o edital da eleição, nas escolas em que há ensino em tempo integral (EBM Santa Rita e GEM Nova Brasília) e educação de jovens e adultos (EBM Concórdia) vai ser escolhido um diretor e um diretor adjunto. Nas unidades com mais de 500 alunos o diretor será eleito e o adjunto vai ser nomeado pelo prefeito.

Têm direito a voto os alunos, pais ou responsáveis, profissionais da educação e servidores públicos que atuam nas escolas. No caso dos estudantes, é preciso ter completado nove anos até o dia da votação. Os votos serão depositados em uma única urna, já que todos têm a mesma proporcionalidade. O mandato do diretor será de quatro anos, com início a partir da data da posse. É permitido ser reeleito apenas uma vez.

Confira a relação dos candidatos