Com inicio marcado para às 21h na Avenida Tancredo Neves, a Parada Natalina deste ano traz o tema “Biomas Brasileiros em Defesa da Vida”. “O desfile vai chamar a atenção para a preservação do meio ambiente. No decorrer do desfile natalino, crianças, jovens, adultos e idosos saudarão a todos com um apelo de amor pelo nosso planeta”, pontua o Secretário de Turismo e desenvolvimento Econômico, Altir Pedro Göedert.

Além do desfile a programação conta com o Show de Luzes Dançantes, com apresentação do Coral Canta Feliz Itá e com a chegada do Papai Noel. “Vamos entregar a chave da cidade a ele”, lembra o secretário.

A partir desse sábado, o Show das Luzes Dançantes vai acontecer de terça a domingo, às 21h. No Bosque, o Papai e a Mamãe Noel vão atender os itaenses e turistas de quinta a domingo e na segunda-feira de Natal, dia 25 de dezembro, a partir das 17h.

Próximos eventos

Outro ponto alto da programação do Brilha Itá 2017 é o fim de semana dedicado a agricultura, que terá Exposição de Bovinos, nos dia 09 e 10 de dezembro, e a 7º Festa da Suinocultura, no dia 10, que contará também com o concurso gastronômico da culinária suína e com apresentações artísticas, ambos os eventos serão realizados na Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf.

Ainda no dia 09, o Aqua Parque Thermas Itá abre as portas ao público, após uma grande reforma. A noite acontece o Baile do Município no Clube Cruzeiro com a escolha da Rainha de Itá.

Para comemorar o aniversário do município, no dia 12 de dezembro, véspera de feriado municipal, acontece o Filó Municipal com show de Egomar Simon e do Grupo Stella Di Pietra. Já no dia 13, quando Itá completa 61 anos, terá show com a Orquestra de Teutônia, evento gratuito que também será realizado na Praça. Os eventos do Brilha Itá se estendem até o dia 06 de janeiro de 2018 com a Festa de Reis.

Fonte: Diego Mior / Ascom Prefeitura de Itá