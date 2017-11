Empresa pertence a Jair Niero e ofereceu ao Município R$ 1.309,99 pelo uso do espaço

MS Transportes e Comércio faz a melhor proposta financeira à Casa do Produtor

As propostas financeiras para o uso da Casa do Produtor Rural de Concórdia foram abertas na manhã desta sexta-feira, 24 de novembro. A empresa MS Transportes e Comércio, de Jair Niero, apresentou a maior oferta, sendo R$ 1.309,99 mensais. Agora, há m prazo de cinco dias para e recurso e, se não houver contestações, ela será homologada como vencedora dessa licitação.

A segunda colocada foi Angelo Gilmar Lorenzetti com a oferta de R$ 1.155,99. A Frutas Manancial se dispôs a pagar à Prefeitura de Concórdia R$ 1.050,00 mensais e a Central das Cooperativas da Agricultura Familiar (Cecaf) R$ 513,00.

A Casa do Produtor Rural de Concórdia fica localizada no centro da cidade, na rua Leonel Mosele. A autorização de uso do espaço e dos equipamentos lá existentes terá validade de um ano. A preferência é para a comercialização de produtos dos agricultores de Concórdia, mas também poderá ocorrer venda de itens produzidos na região.

O espaço está fechado desde março de 2017, quando encerrou o contrato entre a Prefeitura de Concórdia a Cecaf.