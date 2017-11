Acontece neste sábado, dia 25, o Leilão de Gado Geral em Concórdia. A comercialização será nas dependências do Parque de Exposições As atividades iniciam às 10h com a visita nas mangueiras para verificar os animais e as vendas começam às 14h. O evento é promovido pela Associação dos Criadores de Bovinos do Alto Uruguai Catarinense. Cerca de 500 animais de produtores de toda a região estarão sendo comercializados e a expectativa é arrecadar aproximadamente R$ 600 mil. Conforme a organização do leilão, haverá representantes de empresas financeiras, oferecendo linha de crédito aos interessados para a compra de animais.