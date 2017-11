Duas pessoas de Concórdia foram condenadas pela Justiça de Chapecó pela pratica do crime de tráfico de drogas. W.G.R. da S foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto observado a detração de quatro meses e 14 dias, mais 250 dias/multa. Já L.A.P.P,. foi condenado a quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto, observada a detração de quatro meses e 14 dias, mais 500 dias/multa.

Ambos terão que cumprir a pena no regime aberto e poderão recorrer da decisão de primeira instância.

Os dois foram detidos pela DIC de Chapecó. Eles foram apontados como traficantes de ecstasy em festas eletrônicas no município de Chapecó.

Com eles foram localizados 56 comprimidos de ecstasy, 25 micropontos de LSD e uma quantia em dinheiro. Também havia a suspeita de que a droga era entregue via Correios.

Como as penas foram baixas, os dois tiveram a condenação substituída por restritivas de direito, como pagamento de multa e prestação de serviços comunitários. Os dois tiveram revogada a prisão preventiva.

(Com informações do repórter André Krüger)