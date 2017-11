Cerca de 230 crianças estiveram envolvidas no Festival de Escolinhas do Judô, realizado no último sábado, em um tatame gigante montado na Rua Coberta. Além dos alunos da escolinha da Fundação Municipal de Esportes, participaram crianças das demais escolas de judô do município. O professor e técnico da FMEC, Edson Lorenzett, afirma é um momento de integração, que marca o encerramento da parte competitiva do ano. Participaram crianças de 3 a 14 anos de idade, com demonstrações do aprendizado ao longo de 2017. Ao final, todas foram premiadas com uma medalha de participação, que fez referência a XVI Copa das Escolinhas.

Segundo Lorenzett, apesar da realização do evento, as aulas nas escolinhas da Fundação seguem até o dia 5 de dezembro. No dia 6, ocorre o evento de troca de faixa, que será realizado no Centro de Eventos. O calendário de 2017 do judô terá ainda entre 9 e 14 de novembro, próximo fim de semana, a participação de atletas entre 9 e 14 anos no Meeting Interestadual Interclubes 2017, que será realizado em Balneário Camboriú (SC), e envolverá judocas de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Concórdia também estará em mais duas Seletivas Nacionais. No dia 1º de dezembro, Natália Biazini participa da Seletiva Sub-18. Já entre os dias 9 e 10 de dezembro, a campeão dos Jogos Abertos de SC – JASC, Brenda Alpini, e o terceiro colocado nos JASC, Vinícius Koller, participam da Seletiva Sub-21.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).