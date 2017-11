Na sessão ordinária desta semana, realizada na segunda-feira, dia 20, na Câmara de Itá, foi aprovado em votação única o projeto de lei 027/2017. Desta forma, está permitido o repasse de até R$ 50 mil para manutenção de atividades a cada uma das três escolas de samba constituídas no município.



Também foi aprovado por unanimidade pedido do vereador Cléo Carlos Mocellin (PR), que solicita ao Executivo a aquisição de um tratorito para a Secretaria de Urbanismo.



Em primeira votação, teve consenso o projeto de lei 023/2017 que institui o programa de adoção de espaços públicos e emenda da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final referente a esta proposta.



Todos os vereadores também foram favoráveis, em primeira votação, ao Projeto de Lei Complementar 002/2017 que dispõe sobre as funções gratificadas no quadro de pessoal do Legislativo e ao Projeto de Lei do Legislativo 003/2017 que permite a realização de homenagem a Gelnex Indústria e Comércio pela passagem de seus 20 anos de fundação.

(Fonte: Soraia Budke/Ascom/Câmara de Vereadores de Concórdia)