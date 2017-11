A Escola de Educação Básica (EEB) Benjamin Carvalho de Oliveira, de Ipumirim, será a primeira escola da Regional de Seara a ter o Ensino Médio Integral. Nesta quinta-feira, 23, foi realizado ato para apresentação da proposta para a comunidade escolar.



Serão duas turmas do ensino médio, aproximadamente 60 alunos beneficiados. Os alunos permanecem na escola das 7:30 às 17:00 com intervalo do almoço. De acordo com a gestora da escola, Sandra Anater, os alunos terão aulas diferenciadas, com elaboração de projetos científicos e atividades transformadoras para a comunidade, com destaque para metodologias inovadoras em parceria com Instituto Airton Senna.



“Esta modalidade de ensino é muito importante para a educação e formação de nossos jovens. Quando propostas assim são criadas, os alunos são estimulados a novas formas de conhecimento, tornando-se melhores como alunos e futuros profissionais”, destaca a gestora.



O objetivo é proporcionar aos estudantes conteúdos além do ensino tradicional. Em todo o Estado serão apenas 35 escolas a oferecer o Ensino Médio Integral em 2018, entre elas a EEB Benjamin Carvalho de Oliveira.



Para a secretária executiva, Gládis Bizolo dos Santos o ensino médio em tempo integral, mostra as melhorias na educação, na qual oportuniza maior qualidade de ensino. “Este é um diferencial no Estado de Santa Catarina e reflete na área educacional e consequentemente proporcionará desenvolvimento em todas as áreas”, ressalta.



A gerente de Educação, Rosemar Aparecida Guerini Fiorentin enfatizou o diferencial de trabalho pedagógico, bem como investimentos que a escola receberá para atender essa modalidade de ensino.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).