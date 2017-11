O município de Concórdia teve confirmada na tarde desta quinta-feira, dia 23, a liberação de R$ 643 mil de emendas parlamentares do deputado federal, Celso Maldaner, do PMDB. O recurso será usado na área da saúde, sendo que desse montante, R$ 143 mil serão liberados já na próxima semana e os R$ 500 mil serão liberados no começo do próximo ano.



O anúncio foi feito em um vídeo entre o vice-prefeito, Edilson Massocco, que cumpre agenda em Brasília, nesta semana, juntamente com Adriano Casagrande, assessor parlamentar deCelso Maldaner. Nesta publicação, que está circulando nas redes sociais, Massocco fez questão de ressaltar que o recurso será aplicado no custeio do setor da saúde.