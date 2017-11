Servidores da segurança pública e do judiciário serão homenageados em Concórdia

A honraria é concedida a cada dois anos, baseada no Decreto Legislativo nº 2.150, de sete de maio de 2009, sendo que os homenageados são indicados pelas entidades relacionadas.

A Polícia Civil de Concórdia indicou o agente Ricardo Cadaval Senhorinho. Ele é policial Civil desde 2008. Começou a trabalhar na Delegacia de Ipumirim e desde agosto de 2011 está atuando em Concórdia, onde trabalha na Delegacia de investigação Criminal DIC/Fron.

O 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia indicou o 3º sargento Valdo Ritter. Ele ingressou na Polícia Militar de Santa Catarina em 2008 como soldado. Em 2014 concluiu o Curso de Formação de Cabos, em 2015 foi promovido a Sargento.

O Fórum da Comarca de Concórdia indicou para homenagem neste ano Nadir Teresinha de Grandi. Ela ocupa o cargo de técnico judiciário auxiliar. Nadir trabalha no Fórum desde fevereiro de 1989 e atualmente é lotada no Cartório do Juizado Especial Cível e Criminal.

O Corpo de Bombeiros Voluntários indicou o subcomandante Márcio Titon. Ele é Bombeiro Voluntário há nove anos, formado na escola de 2008.

