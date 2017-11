Com o objetivo de entender melhor o cronograma das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia nas próximas semanas, a CDL Concórdia reuniu na manhã desta quinta-feira, dia 23, na sala de reuniões da entidade membros da Casan e responsáveis técnicos pela obra. No encontro destaque para os trabalhos nas ruas centrais no período de fim de ano.





O encontro conduzido pelo presidente da entidade, Heldemar Maciel, e pelo vice-presidente, Rubens Mascelani Filho, contou com a participação dos engenheiros, Cristian Marquezi, da Casan, Felipe Marconato e Aroldo José Costa da MPB Engenharia, Mauro Casqueira e Ricardo Cerrutti do Consórcio Trix/Infracon responsável pela execução do projeto e da psicóloga da empresa Painel Pesquisas, Géssica Borgmann. O gestor administrativo, Valmir da Costa, e o assessor jurídico, Eduardo Boita, também estiveram acompanhando a reunião.





As obras chegariam na área central no fim de outubro, com a implementação em seis ruas: Rua Orestes Farina (Construção da Estação Elevatória de Esgoto); Rua Luiz Delfino (implantação de redes de coleta no trecho entre as ruas Santa Catarina e Marechal Deodoro); Romano Anselmo Fontana (assentamento de redes entre as ruas Marechal Deodoro e Dr. Maruri); Rua Marechal Deodoro (assentamento de redes no trecho entre as ruas Luiz Delfino e Romano A. Fontana); Rua Marechal Deodoro (redes no trecho entre as ruas Emílio Kerber e Leonel Mosele); Rua do Comércio (redes entre a Rua Romano Anselmo Fontana e o posto Lamonatto).



O dirigente lojista e empresarial iniciou destacando a importância da obra. “Entendemos a complexidade dos trabalhos, mas precisamos ter certeza de que os trabalhos serão encerrados antes de iniciarmos o horário estendido do comércio para as festas de fim de ano. Após um período de dificuldades não podemos ter impedimentos que dificultem a movimentação nas empresas. As obras são um avanço para a cidade, mas causam alguns transtornos de deslocamento, como trânsito parcialmente interditado e dificuldade de locomoção dos pedestres. Realizamos essa reunião para posterior repassarmos esse entendimento aos associados, que inclusive já nos procuraram com receio das obras continuarem. Essa mudança no saneamento trará grandes benefícios para o meio ambiente e assim qualidade de vida para a população, entretanto agora é necessária essa pausa”.





De acordo com Aroldo José Costa da MPB Engenharia toda pavimentação nestes pontos estará finalizada até o dia 15 de dezembro, após nenhum trecho será iniciado. “Claro que dependemos de questões climáticas, contudo sabemos da pertinência da conclusão no prazo, devido a circulação nestas ruas com as vendas de Natal. Não vamos trabalhar nestes pontos centrais e não deixaremos nada aberto. O que falta neste momento é apenas ligarmos a Anselmo Fontana e encerramos ainda as obras próximo ao Kobacafé. A partir do dia 15 paralisaremos todos os serviços retornando as atividades na primeira semana de janeiro”.





A rede de coleta de esgoto deverá estar concluída entre fevereiro e março. As obras civis, que incluem Estações Elevatórias de esgoto e Estação de Tratamento de Esgoto devem estar finalizadas até julho de 2018. O governo do Estado de Santa Catarina e a Casan estão investindo mais de R$ 40,3 milhões para implantar a nova etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário na cidade. Ao final das obras, realizadas em parceria com a Prefeitura de Concórdia, o índice de cobertura com coleta e tratamento de esgoto passará dos atuais 6,3% para 42%.





Atendimento ao público: para facilitar o atendimento à população, a Casan disponibilizou o seguinte número de telefone para contato: (49) 3442 0343, e o e-mail sesconcordia@casan.com.br. O munícipe pode entrar em contato para obter mais informações sobre a implantação, funcionamento do sistema ou esclarecimentos relacionados à obra do Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia.

Fonte: Fabiana Passarin/ASCOM CDL