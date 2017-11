Ladrões furtam objetos em residência no Petrópolis e em Chácara no "Estados"

Os proprietários de uma Chácara e de uma residência registraram, entre quarta e quinta-feira, na Delegacia de Concórdia, os prejuízos causados por ladrões. Dinheiro, eletrônicos, perfumes e até aves foram levadas.

Uma Chácara que fica no Bairro dos Estados foi invadida e os ladrões furtaram um botijão de gás, um fogareiro e uma roçadeira. De acordo com as informações repassadas à polícia no Boletim de Ocorrência, esta não é a primeira vez que o local é alvo dos bandidos. Recentemente eles entraram na Chácara e levaram 18 galinhas.

Já no Bairro Petrópolis, na quarta-feira, dia 22, ladrões entraram em uma casa em plana luz do dia. Por volta das 11:30h, segundo a proprietária, eles abriram a porta e furtaram um Notebook, uma televisão de 32 polegadas, um vídeo-game, três aparelhos celulares, uma escova alisadora de cabelos, perfumes e R$ 1.300,00 em dinheiro.