Ciclistas terão pouco mais de um quilômetro para as pedaladas

Lindóia do Sul terá ciclovia

A construção da ciclovia já iniciou e a empresa que venceu a licitação tem quatro meses para a entrega. A obra ligará o trajeto entre o moinho da entrada da cidade até o parque São Cristóvão, na rodovia SC 473, com extensão de pouco mais de um quilômetro.

O valor investido na obra será de R$ 216 mil, com recursos de uma emenda do deputado federal, Pedro Uczai. Além da pista dupla para ciclistas, serão realizadas adequações no passeio público para pedestres.