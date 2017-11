Golpistas continuam tentando extorquir dinheiro de pessoas e empresas de Concórdia. Nesta semana, pelo menos três registros foram feitos na Delegacia de Polícia do município. Dois casos foram o da “golpe da Lista Telefônica” e outro foi o da “atualização de dados da conta bancária”.

Funcionários de duas empresas contaram, em Boletins de Ocorrências, que recentemente receberam ligações de pessoas que se apresentavam como representantes de “portal de assinantes de listas telefônicas”. No contato, o golpista propõe às empresas, que elas se mantenham em listas telefônicas atualizadas, ou seja, para que sejam encontradas de forma mais fácil pelos clientes. Para isso, segundo os relatos, basta passar dados, preencher um cadastro, e mandar cópia assinada e escaneada por e-mail, sem custos.

Porém, o golpe é percebido dias depois. Após passar dados e assinar, as empresas recebem ligações de pessoas que fazem a “cobrança”. Os golpistas afirmam que um “serviço” foi contratado e mandam a conta. Em um dos casos de Concórdia, a empresa tem mais de R$ 600,00 de “dívida”. Já a outra, estaria “devendo” mais de R$ 1.700,00.

No caso do golpe da atualização de cadastro bancário, a pessoa recebeu uma mensagem de texto, que pedia que ela acessasse um link no próprio celular, para atualizar dados da conta. Após preencher o tal formulário, acabou repassando informações para um golpista. Horas depois, R$ 200,00 foram sacados da conta da vítima.