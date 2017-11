Depois da habilitação dos documentos, próximo passo será avaliar as propostas financeiras

Licitação da Casa do Produtor Rural deverá ser definida na sexta

A empresa ou cooperativa que irá ocupar o espaço da Casa do Produtor Rural de Concórdia poderá ser conhecida na próxima sexta-feira, 24 de novembro. Neste dia serão abertos os envelopes com as propostas financeiras das quatro habilitadas para esta fase.

Estão na disputa a Cecaf, Frutas Manancial, MS Transportes e Comércio e Ângelo Gilmar Lorenzetti. Terá direito ao uso do espaço e dos equipamentos disponíveis quem apresentar a maior oferta financeira.

A Casa do Produtor Rural de Concórdia fica localizada no centro da cidade, na rua Leonel Mosele. A autorização de uso terá validade de um ano e a preferência é para a comercialização de produtos dos agricultores de Concórdia, mas também poderá ocorrer venda de itens produzidos na região.

O espaço está fechado desde março de 2017, quando encerrou o contrato entre a Prefeitura de Concórdia a Cecaf.