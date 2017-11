Fato foi registrado no começo desta madrugada, em Concórdia.

Metade de um galpão ficou destruído por um incêndio, ocorrido no começo da madrugada desta quinta-feira, dia 23, em Concórdia. O fato foi registrado em uma proprietade, na Linha Vitória, por volta da meia-noite.



Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, que atendeu a ocorrência, a benfeitorial tinha aproximadamente 100 metros quadrados e metade foi destruída pelo fogo. Ainda não se sabe as causas do incêndio. O galpão era misto, de alvenaria e madeira. O local servia de abrigar ovelhas e também de depósito.

Cerca de quatro mil litros de água foram usados para combater as chamas.