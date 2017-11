O Leilão de Bens Inservíveis e Antieconômicos do Município de Concórdia, realizado na manhã de hoje, teve todos os itens comprados. O lote era composto por 18 itens que iam de pneus, passando por motocicletas, sucata, distribuidor de adubo orgânico, cafeteira elétrica industrial, um automóvel, marca GM, modelo Captiva Sport V6, ano e modelo 2008. Avaliada em R$ 17 mil, o veículo foi arrematado por R$ 25 mil. Um ágio de 47%. A avaliação inicial do total dos 17 Lotes era de R$ 40.350 e o arrecadado foi de R$ 51.555.



Com um comércio de compra e venda de sucatas, Leonardo Giotto, foi um dos participantes do leilão e antes de iniciar olhava atentamente os Lotes. Viemos comprar sucata, mas costumamos adquirir em Leilão algum caminhão e trator, aponta o empresário no bairro Guilherme Reich.



Fernando de Andrade deixou a comunidade de Linha Tiradentes para adquirir uma motocicleta. Disse que já havia participado de outros leilões, mas nesse especificamente o interesse era em adquirir uma motocicleta. Vai depender o valor dos lances, garantiu. Andrade acompanhou levando o objeto de seu desejo.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)