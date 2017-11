Durante o mês de Novembro e Dezembro, acontecem a Copa das Escolinhas Desportivas Da Fundação Municipal de Esportes.



24/11, do Atletismo - Estádio Municipal

25/11, do Basquetebol - Parque de Exposições-Tancredão

30/11, do Xadrez - Rua Coberta,

01/12, Futsal Sub 13 e 15 Masculino- Ser Sadia

02/12, Futsal Feminino - Todas Categorias - Ser Sadia

02/12, Tênis de Mesa - Masc. e Fem - ACTM- Estádio Municipal

03/12, Futsal Masculino - sub 07-11- e 09 - Ser Sadia

04/12, Handebol masculino e feminino - Ser Sadia

13/12, Voleibol masculino e feminino - AABB- á tarde.